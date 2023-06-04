Свердловчане снова жарят шашлыки в период противопожарного режима

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Жители вышеназванных городских округов разводили огонь в нестационарных мангалах для того, чтобы жарить на нем шашлыки. О выявленных нарушителях в свердловских городах рассказали в Департаменте информполитики области.
С проверкой по населенным пунктам ходили сотрудники МЧС, полиции, мэрии, добровольцы.
В отношении свердловчан, которые не соблюдали установленный в регионе противопожарный режим, были составлены административные протоколы.
Напомним, 13 мая 2023 года Дзержинский район в Нижнем Тагиле стал лидером по количеству нарушений противопожарного режима, который действует в области с середины апреля 2023 года.