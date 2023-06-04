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Свердловчане снова жарят шашлыки в период противопожарного режима

4 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
Группы патрулей выявили нарушителей действующего противопожарного режима под Первоуральском, а также в Бисертском и Березовском ГО 3 июня 2023 года.

Жители вышеназванных городских округов разводили огонь в нестационарных мангалах для того, чтобы жарить на нем шашлыки. О выявленных нарушителях в свердловских городах рассказали в Департаменте информполитики области.

С проверкой по населенным пунктам ходили сотрудники МЧС, полиции, мэрии, добровольцы.

В отношении свердловчан, которые не соблюдали установленный в регионе противопожарный режим, были составлены административные протоколы.

Напомним, 13 мая 2023 года Дзержинский район в Нижнем Тагиле стал лидером по количеству нарушений противопожарного режима, который действует в области с середины апреля 2023 года.

Дзержинский район Нижнего Тагила стал лидером по нарушениям противопожарного режима
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