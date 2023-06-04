У покусанного собакой ребенка под Нижним Тагилом может развиться эпилепсия

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По словам матери мальчика, ему в 2020 году диагностировали эпилепсию. Женщина полагает, что после случившегося нападения собаки у сына могут снова начаться приступы, пишет «КП-Екатеринбург».
Также мать рассказала, что необходимо как можно скорее сделать энцефалограмму мозга. Мальчику предстоит прием у невропатолога, кроме того, он регулярно ездит на перевязки и прививки от бешенства. Раны у пострадавшего заживают, но температура еще поднимается до 38 градусов.
Напомним, 30 мая 2023 года на Песчаном пляже под Нижним Тагилом на мальчика напала бойцовская собака. Владелица стаффорда после происшествия решила усыпить животное, а также другого своего питомца.