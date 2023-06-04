У покусанного собакой ребенка под Нижним Тагилом может развиться эпилепсия

Также мать рассказала, что необходимо как можно скорее сделать энцефалограмму мозга. Мальчику предстоит прием у невропатолога, кроме того, он регулярно ездит на перевязки и прививки от бешенства. Раны у пострадавшего заживают, но температура еще поднимается до 38 градусов.