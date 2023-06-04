Водитель иномарки сбил мотоциклиста на Арамильском тракте под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Водитель, сидевший за рулем иномарки, не пропустил вперед мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Мужчина, ехавший на мотоцикле, получил серьезные повреждения и был госпитализирован в больницу сотрудниками скорой помощи. Водитель BMW, по предварительным данным, не пострадал.
Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту дорожной аварии и устанавливают все причины случившегося.
Напомним, 2 июня 2023 года в Екатеринбурге иномарка Mazda врезалась в асфальтоукладчик. Травмированного в результате столкновения водителя автомобиля госпитализировали в медучреждение.