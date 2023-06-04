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Водитель иномарки сбил мотоциклиста на Арамильском тракте под Екатеринбургом

4 июня 2023, 07:38
Фото: 1MI
Водитель, управлявший BMW, сбил мотоцикла. ДТП произошло на Арамильском тракте под Екатеринбургом 3 июня 2023 года.

Водитель, сидевший за рулем иномарки, не пропустил вперед мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Мужчина, ехавший на мотоцикле, получил серьезные повреждения и был госпитализирован в больницу сотрудниками скорой помощи. Водитель BMW, по предварительным данным, не пострадал.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту дорожной аварии и устанавливают все причины случившегося.

Напомним, 2 июня 2023 года в Екатеринбурге иномарка Mazda врезалась в асфальтоукладчик. Травмированного в результате столкновения водителя автомобиля госпитализировали в медучреждение.

Водитель автомобиля влетел в асфальтоукладчик в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Инцидент#ГИБДД#Авария#Проверка#Иномарка#Мотоцикл#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область
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