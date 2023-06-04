За последние сутки двое детей выпали из окон в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Серове из окна квартиры на четвертом этаже выпал шестилетний мальчик. Его мама в этот день находилась на работе и периодически звонила сыну домой, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Предположительно, пострадавший мальчик открыл окно и упал. Сейчас он с полученными травмами находится в реанимации. В отношении мамы ребенка был составлен протокол за плохое соблюдение родительских обязанностей.
В Богдановиче упал девятилетний ребенок из окна третьего этажа и серьезно пострадал. Он был госпитализирован в больницу.
По словам Горелых, мальчик из многодетной семьи, однако в день падения находился дома один, так как его законный представитель ушел в аптеку. Несмотря на то, что с окна были сняты ручки, ребенок их нашел и открыл окно.
Также Горелых рассказал о том, что с начала 2023 года в регионе пострадало 11 детей после падения из окна.
Напомним, недавно в Березовском двухлетний мальчик выпал из окна. Впоследствии он скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.