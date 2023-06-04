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За последние сутки двое детей выпали из окон в Свердловской области

4 июня 2023, 08:33
Фото: 1MI
Двое детей за минувшие сутки выпали из окон в Серове и в Богдановиче.

В Серове из окна квартиры на четвертом этаже выпал шестилетний мальчик. Его мама в этот день находилась на работе и периодически звонила сыну домой, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предположительно, пострадавший мальчик открыл окно и упал. Сейчас он с полученными травмами находится в реанимации. В отношении мамы ребенка был составлен протокол за плохое соблюдение родительских обязанностей.

В Богдановиче упал девятилетний ребенок из окна третьего этажа и серьезно пострадал. Он был госпитализирован в больницу.

По словам Горелых, мальчик из многодетной семьи, однако в день падения находился дома один, так как его законный представитель ушел в аптеку. Несмотря на то, что с окна были сняты ручки, ребенок их нашел и открыл окно.

Также Горелых рассказал о том, что с начала 2023 года в регионе пострадало 11 детей после падения из окна.

Напомним, недавно в Березовском двухлетний мальчик выпал из окна. Впоследствии он скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.

Скончался выпавший из окна 2-летний мальчик из Березовского
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Дети#Ребенок#Инцидент#Пострадавший#Падение из окна#Больница#Травмы#Происшествия
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