Женщина из Нижнего Тагила спасла раненого стрижа

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По словам тагильчанки, стриж упал с высоты и ударился клювом о землю. У птицы был поврежден глаз и, кроме того, она была очень слаба. Предположительно, стриж мог получить сотрясение при падении.
Женщина принесла раненого стрижа домой, кормила его с помощью пинцета, поила водой и лечила пострадавший глаз.
Вскоре птица поправилась и улетела, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле девушка нашла в лесу коршуна со сломанным крылом. Свердловчанка сообщила о раненой птице в соцсетях и попросила оказать коршуну необходимую помощь.