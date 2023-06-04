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Женщина из Нижнего Тагила спасла раненого стрижа

4 июня 2023, 06:24
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила, заметившая раненого стрижа, взяла его себе и вылечила.

По словам тагильчанки, стриж упал с высоты и ударился клювом о землю. У птицы был поврежден глаз и, кроме того, она была очень слаба. Предположительно, стриж мог получить сотрясение при падении.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Женщина принесла раненого стрижа домой, кормила его с помощью пинцета, поила водой и лечила пострадавший глаз.

Вскоре птица поправилась и улетела, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле девушка нашла в лесу коршуна со сломанным крылом. Свердловчанка сообщила о раненой птице в соцсетях и попросила оказать коршуну необходимую помощь.

Тагильчанка нашла коршуна со сломанным крылом
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