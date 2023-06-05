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1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола

5 июня 2023, 06:59
Фото: 1MI
1 июня в День защиты детей в атмосферном воздухе на территории Нижнего Тагила было зафиксировано превышение ПДК фенола.

Пост наблюдения загрязнений в Тагилстроевском районе на улице Металлургов у трамвайного кольца уловил концентрацию фенола 1,3 ПДК. Выбросы были зафиксированы утром в 7:00.

Газоанализатор TagilCity.ru на вокзале в этот день превышений измеряемых веществ-загрязнителей не поймал, однако несколько раз показывал наличие в воздухе диоксида азота, ПДК которого составляет 0,2.

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Отметим, что фенол — это летучее веществом с характерным резким запахом и ядовитыми парами. Попадание его вызывает ожоги, а капля вещества способна разъесть кожу. Помимо этого фенол вызывает дерматит и аллергии.

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Напомним, днем ранее 31 мая пункты наблюдения загрязнений в Дзержинском и Тагилстроевском районах уловили наличие в воздухе Нижнего Тагила фенола и формальдегида. Фенол был зафиксирован также на Тагилстрое, а формальдегид — на Вагонке.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Экология#Выбросы#Замеры#Превышения#Превышение ПДК#Фенол#Вредные вещества#Воздух#Газоанализатор#Эксклюзив#Завод
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