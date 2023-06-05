1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Пост наблюдения загрязнений в Тагилстроевском районе на улице Металлургов у трамвайного кольца уловил концентрацию фенола 1,3 ПДК. Выбросы были зафиксированы утром в 7:00.
Газоанализатор TagilCity.ru на вокзале в этот день превышений измеряемых веществ-загрязнителей не поймал, однако несколько раз показывал наличие в воздухе диоксида азота, ПДК которого составляет 0,2.
Отметим, что фенол — это летучее веществом с характерным резким запахом и ядовитыми парами. Попадание его вызывает ожоги, а капля вещества способна разъесть кожу. Помимо этого фенол вызывает дерматит и аллергии.
Напомним, днем ранее 31 мая пункты наблюдения загрязнений в Дзержинском и Тагилстроевском районах уловили наличие в воздухе Нижнего Тагила фенола и формальдегида. Фенол был зафиксирован также на Тагилстрое, а формальдегид — на Вагонке.