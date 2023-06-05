13 человек заразились опасной болезнью от роллов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Все заболевшие в состоянии средней тяжести госпитализированы со 2 по 4 июня 2023 года. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование. Проверка показала, что в точке продажи роллов имеются нарушения.
В частности, не соблюдаются правила хранения продукции, поточность движения готовых продуктов, не контролируется температурный режим, у части продукции отсутствуют маркировка и документация. Кроме того, нарушается маркировка инвентаря, а у сотрудников нет медкнижек.
В адрес предпринимателя выдано предписание о приостановлении продажи продукции, проведении санитарных мероприятий, а также дезинфекции. Специалисты составили протоколы о временном запрете работы ресторана и нарушении санитарно-эпидемиологмического законодательства.