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13 человек заразились опасной болезнью от роллов в Екатеринбурге

5 июня 2023, 16:48
Фото: 1MI

13 человек заразились сальмонеллезом от роллов «Ёбидоёби» в Екатеринбурге

Клиенты доставки роллов «Ёбидоёби» в Екатеринбурге заразились сальмонеллезом. По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего пострадали 13 человек.

Все заболевшие в состоянии средней тяжести госпитализированы со 2 по 4 июня 2023 года. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование. Проверка показала, что в точке продажи роллов имеются нарушения.

В частности, не соблюдаются правила хранения продукции, поточность движения готовых продуктов, не контролируется температурный режим, у части продукции отсутствуют маркировка и документация. Кроме того, нарушается маркировка инвентаря, а у сотрудников нет медкнижек.

В адрес предпринимателя выдано предписание о приостановлении продажи продукции, проведении санитарных мероприятий, а также дезинфекции. Специалисты составили протоколы о временном запрете работы ресторана и нарушении санитарно-эпидемиологмического законодательства.

13 жителей Свердловской области заразились смертельной болезнью
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#Ирина Кирилова#Отравление#Доставка#Роллы#Происшествия#Екатеринбург
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