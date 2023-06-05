tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Изображение материала

235 тысяч рублей заплатят коммунальщики жителю Екатеринбурга за упавшую ветку

5 июня 2023, 07:25
Фото: Свердловский областной суд
За ветку, которая упала на машину жителю Екатеринбурга и повредила ее, коммунальщики заплатят свыше 235 тысяч рублей.

Произошло это год назад. Екатеринбуржец Андрей припарковался около дома 56 по улице Ленина, поблизости к двум крупным деревьям, сообщает Свердловский областной суд.

Ветки одного из них в определенный момент упали на машину, повредив ее. Андрей вызвал на место сотрудников ГИБДД, был составлен акт. Далее мужчина требовал возбудить уголовное дело, но ему отказали. Тогда он оценил степень причиненного ему ущерба в 228 тысяч рублей.

Управляющей компанией, отвечающей за эти территории, оказалась ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Далее Андрей подал на них в суд и потребовал выплатить ему эту сумму.

Судебная экспертиза показала, что такой ремонт обошелся ему примерно в 173 800 рублей. Всю эту сумму суд потребовал взыскать с управляющей компании. Также их обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа, расходы по оплату услуг эксперта, на оформление нотариальной доверенности, госпошлину и так далее.

УК попыталась обжаловать это решение, однако ничего не вышло.

Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина ударил ножом в легкое молодого парня в баре в Нижнем ТагилеДвое детей пострадали в ДТП в ЕкатеринбургеКрупный град повредил крыши, теплицы и машины в Свердловской области
#Елена Озерова#Екатеринбург#Суд#Машина#Ветка#Парковка#Происшествия
Подпишитесь
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Сегодня, 06:59
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
Мужчина ударил ножом в легкое молодого парня в баре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:37
Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле
2 июня 14:41
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
3 июня 12:01