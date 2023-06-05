235 тысяч рублей заплатят коммунальщики жителю Екатеринбурга за упавшую ветку

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Произошло это год назад. Екатеринбуржец Андрей припарковался около дома 56 по улице Ленина, поблизости к двум крупным деревьям, сообщает Свердловский областной суд.
Ветки одного из них в определенный момент упали на машину, повредив ее. Андрей вызвал на место сотрудников ГИБДД, был составлен акт. Далее мужчина требовал возбудить уголовное дело, но ему отказали. Тогда он оценил степень причиненного ему ущерба в 228 тысяч рублей.
Управляющей компанией, отвечающей за эти территории, оказалась ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Далее Андрей подал на них в суд и потребовал выплатить ему эту сумму.
Судебная экспертиза показала, что такой ремонт обошелся ему примерно в 173 800 рублей. Всю эту сумму суд потребовал взыскать с управляющей компании. Также их обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа, расходы по оплату услуг эксперта, на оформление нотариальной доверенности, госпошлину и так далее.
УК попыталась обжаловать это решение, однако ничего не вышло.