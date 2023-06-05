235 тысяч рублей заплатят коммунальщики жителю Екатеринбурга за упавшую ветку

Управляющей компанией, отвечающей за эти территории, оказалась ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Далее Андрей подал на них в суд и потребовал выплатить ему эту сумму.



Судебная экспертиза показала, что такой ремонт обошелся ему примерно в 173 800 рублей. Всю эту сумму суд потребовал взыскать с управляющей компании. Также их обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа, расходы по оплату услуг эксперта, на оформление нотариальной доверенности, госпошлину и так далее.



УК попыталась обжаловать это решение, однако ничего не вышло.