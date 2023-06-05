«33 комода»: теперь невероятно огромный мебельный!

Теперь мебельмаркет «33 комода» стал еще больше, а выбор — шире! В два раза увеличилась выставочная площадь магазина, следовательно, представленной на экспозиции мебели стало также вдвое больше. Здесь каждый сможет найти для себя то, что придется по душе: гостиные, спальни, детские, прихожие, мягкая мебель, кухни готовые и по индивидуальному проекту, а также мебель для ванной комнаты. Просто невероятный выбор мебели для дома в одном месте! Сейчас не нужно ездить по городу, посещать множество различных магазинов. Достаточно просто приехать по адресу г. Нижний Тагил, Кулибина, д. 64, а уехать уже с покупкой-обновкой для своего дома!