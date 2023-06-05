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«33 комода»: теперь невероятно огромный мебельный!

5 июня 2023, 04:00
Фото: мебельмаркет «33 комода»
Вопрос покупки мебели — серьезный, волнительный и даже порой затруднительный, затратный по времени. Но теперь процесс выбора мебели стал еще легче и проще!

Приобретение новой квартиры, рождение детей, переезд в квартиру большей площади — все это, как правило, приводит к покупке новой мебели или обновлению интерьера. Ведь для того, чтобы найти действительно то, что подойдет под индивидуальный облик каждой квартиры, нужно объехать немало магазинов. На выбор уходят дни, а то и недели. И как было бы удобно, если бы в одном месте был представлен огромный выбор различных моделей мебели от классики до лофта!

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Теперь мебельмаркет «33 комода» стал еще больше, а выбор — шире! В два раза увеличилась выставочная площадь магазина, следовательно, представленной на экспозиции мебели стало также вдвое больше. Здесь каждый сможет найти для себя то, что придется по душе: гостиные, спальни, детские, прихожие, мягкая мебель, кухни готовые и по индивидуальному проекту, а также мебель для ванной комнаты. Просто невероятный выбор мебели для дома в одном месте! Сейчас не нужно ездить по городу, посещать множество различных магазинов. Достаточно просто приехать по адресу г. Нижний Тагил, Кулибина, д. 64, а уехать уже с покупкой-обновкой для своего дома!

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Мебельмаркет «33 комода» известен, пожалуй, чуть ли не каждому жителю нашего города. Магазины работают с 2010 года. Необходимую помощь и консультацию оказывают грамотные продавцы-консультанты, регулярно проходящие специализированное обучение. А дополнительные сервисные услуги, доставка и сборка мебели, помогают получить от покупки только положительные эмоции. При покупке кухни по индивидуальному проекту также возможно воспользоваться услугами по бесплатному замеру и подготовке проекта, где сразу на компьютере можно будет увидеть кухню своей мечты. Качественная мебель с гарантией от производителя в различных стилевых и цветовых решениях — это именно то, чего хочется, когда понимаешь, что пора покупать мебель.

Но мало просто купить мебель. Ее еще необходимо укомплектовать бытовой техникой и другими вспомогательными аксессуарами. Так, свою будущую кухню здесь же, в «33 комода», можно будет дополнить стильной мойкой (в наличии каменные, стальные), смесителем, сифоном, фильтром для воды. В ассортименте есть даже бытовая техника, встраиваемая и отдельно стоящая, различных брендов: посудомоечные машины, варочные панели, в том числе индукционные, духовые шкафы, микроволновые печи, вытяжки, холодильники, стиральные машины, мелкая бытовая техника (чайники, блендеры, вентиляторы, увлажнители воздуха).

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Отдельного внимания заслуживает зона ванной комнаты, где на экспозиции представлена не только мебель для этого помещения, но также можно будет выбрать ванну и душевую кабину, смесители и душевые стойки, раковины и сантехнические комплекты.

Но и это еще не все! Интерьер не будет выглядеть стилистически завершенным без таких предметов интерьера, как: светильники (потолочные, настенные, люстры, бра) и домашний текстиль (пледы, покрывала, подушки, одеяла, постельное белье), выбор которых также вырос вместе с магазином в два раза. А сделать интерьер индивидуальным и неповторимым, действительно уютным, помогут электрокамины, которые станут центром притяжения всей семьи и гостей дома.

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Несмотря на то, что магазин и выбор стали значительно больше, тем не менее, на выставке не всегда удается показать все разнообразие ассортимента. В полной мере ознакомиться со всеми моделями мебели и не только, можно на сайте 33komoda.ru. Совершить покупку, не выходя из дома, — новый тренд современности. А чтобы смело воплотить все свои интерьерные мечты без оглядки на финансы, помогут кредит и рассрочка с разнообразными программами от банков-партнеров.

Теперь выбор мебели в Нижнем Тагиле стал невероятно огромным, максимально удобным и комфортным. Ведь «33 комода» делает все, чтобы нам было уютно вместе.

Мебельмаркет «33 комода» Нижний Тагил, Кулибина, 64

Фото: мебельмаркет «33 комода»

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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Общество#Мебель#Покупка#Интерьер#Магазин#Бытовая техника
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