А согласно данным ЕДДС, в Нижнем Тагиле действует пятый класс горимости, наряду с большинством субьектов региона. Больше всего пожароопасная обстановка накалена в Ивдельском ГО, Карпинске, Краснотурьинске и Североуральском ГО. Там объявлен первый класс горимости.