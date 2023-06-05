Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Днем температура воздуха достигнет +22 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
Ветреность в этот день составит максимум четыре метра в секунду. Возможен небольшой дождь. Геомагнитная активность составит 7-8 баллов. Давление в этот день составит 743 мм ртутного столба.
А согласно данным ЕДДС, в Нижнем Тагиле действует пятый класс горимости, наряду с большинством субьектов региона. Больше всего пожароопасная обстановка накалена в Ивдельском ГО, Карпинске, Краснотурьинске и Североуральском ГО. Там объявлен первый класс горимости.