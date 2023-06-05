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Published Сегодня, 12:35

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6 июня в Нижнем Тагиле будет облачно и дождливо

5 июня 2023, 12:35
Фото: 1MI
Дождь и облачная погода ожидаются в Нижнем Тагиле во вторник, 6 июня.

Днем температура воздуха достигнет +22 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

Ветреность в этот день составит максимум четыре метра в секунду. Возможен небольшой дождь. Геомагнитная активность составит 7-8 баллов. Давление в этот день составит 743 мм ртутного столба.

А согласно данным ЕДДС, в Нижнем Тагиле действует пятый класс горимости, наряду с большинством субьектов региона. Больше всего пожароопасная обстановка накалена в Ивдельском ГО, Карпинске, Краснотурьинске и Североуральском ГО. Там объявлен первый класс горимости.

Жара и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Жара#Природа#Дождь#Эксклюзив
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