Денис Буцаев: РЭО завершит строительные работы по экотехнопаркам уже в 2024 году

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:19
По словам Буцаева, строительные работы по возведению экопромышленных парков в каждом федеральном округе стартуют уже в июне этого года. Об этом пишет gorod55.ru.
«В России реализуется масштабный инфраструктурный проект — это создание восьми экотехнопарков в каждом федеральном округе», — указал Буцаев. Он также сообщил, что на сегодня состоялся не только набор, но и оформление участников проекта. Также составлена проектно-сметная документация, завершена экспертиза. Разрешение на строительство оформлено для всех площадок, кроме двух. Начала строительных работ ожидают в июне, а в 2024 году экопромышленные парки должны быть готовы к эксплуатации. Самым важным, с точки зрения Дениса Буцаева, является тот факт, что обеспечена наполняемость проекта. Всего у РЭО 40 резидентов.
Глава РЭО отметил, что построение экономики замкнутого цикла в РФ должно вывести страну на новый этап осуществления реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В стране уже действуют десятки проектов подобного типа. Так, в Московской области теперь имеется крупнейший завод по переработке полимеров.
По словам главы РЭО, планы по переходу на экономику замкнутого цикла не понесли особых изменений. Объекты по переработке ТКО в стране появляются опережающими темпами. Выход на показатели, определенные федеральным проектом к 2024 году, будет реализован, выразил уверенность Буцаев.
Гендиректор РЭО также напомнил, что даже в условиях текущих сложностей реформа и формирование инфраструктуры в сфере обращения с отходами, как с ТКО, так и с отходами промышленности, строительства, идут без задержек. Государство по-прежнему содействует проведению реформы, заключил Денис Буцаев.
XIV Международный форум «Экология» проводится 5−6 июня в Москве. Деловая программа форума состоит из 30 секций. В мероприятии принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно форум объединяет более тысячи заинтересованных делегатов из разных регионов России и других стран.