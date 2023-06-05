Денис Буцаев: РЭО завершит строительные работы по экотехнопаркам уже в 2024 году

«В России реализуется масштабный инфраструктурный проект — это создание восьми экотехнопарков в каждом федеральном округе», — указал Буцаев. Он также сообщил, что на сегодня состоялся не только набор, но и оформление участников проекта. Также составлена проектно-сметная документация, завершена экспертиза. Разрешение на строительство оформлено для всех площадок, кроме двух. Начала строительных работ ожидают в июне, а в 2024 году экопромышленные парки должны быть готовы к эксплуатации. Самым важным, с точки зрения Дениса Буцаева, является тот факт, что обеспечена наполняемость проекта. Всего у РЭО 40 резидентов.