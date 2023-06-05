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Двое детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

5 июня 2023, 05:49
Фото: 1MI
Двое мальчиков 8 и 10 лет пострадали в дорожной аварии в Екатеринбурге. ДТП произошло вечером 4 июня 2023 года.

21-летний водитель, ехавший за рулем автомобиля Volkswagen Polo, неверно избрал расстояние до иномарки Renault Clio, где ехали 35-летняя женщина вместе с мальчиками, и влетел в машину.

В результате наезда женщина и дети пострадали и были доставлены в больницы с ушибами, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Стаж вождения молодого человека составляет три месяца.

Напомним, 2 июня 2023 года водитель иномарки врезался в асфальтоукладчик. В результате наезда машина по укладке асфальта оказалась повреждена. Водителя автомобиля с травмами отвезли в больницу.

Водитель автомобиля влетел в асфальтоукладчик в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#ДТП#Авария#Инцидент#ГИБДД#Автомобиль#Иномарка#Происшествия
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