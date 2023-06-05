Двое детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:49
21-летний водитель, ехавший за рулем автомобиля Volkswagen Polo, неверно избрал расстояние до иномарки Renault Clio, где ехали 35-летняя женщина вместе с мальчиками, и влетел в машину.
В результате наезда женщина и дети пострадали и были доставлены в больницы с ушибами, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Стаж вождения молодого человека составляет три месяца.
Напомним, 2 июня 2023 года водитель иномарки врезался в асфальтоукладчик. В результате наезда машина по укладке асфальта оказалась повреждена. Водителя автомобиля с травмами отвезли в больницу.