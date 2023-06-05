Екатеринбуржцы останутся без ТВ и радио

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Их планируют провести с 8 утра до 15 часов дня, передает пресс-служба цифрового эфирного телевидения. Так, не будут работать каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Звезда», «Орфей», «Екатеринбург», «Вера», «Комсомольская правда», «Воскресение», «Серебряный дождь».
Отмечается, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время. Данное решение возможно из-за плохих погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.