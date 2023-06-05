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Екатеринбуржцы останутся без ТВ и радио

5 июня 2023, 14:12
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга во вторник, 6 июня, на время останутся без телевидения и радио. Причиной станут технические работы.

Их планируют провести с 8 утра до 15 часов дня, передает пресс-служба цифрового эфирного телевидения. Так, не будут работать каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Звезда», «Орфей», «Екатеринбург», «Вера», «Комсомольская правда», «Воскресение», «Серебряный дождь».

Отмечается, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время. Данное решение возможно из-за плохих погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.

#Марина Шорина#Телевидение#Радио#Отключение#Общество#Екатеринбург
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