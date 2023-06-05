Екатеринбуржцы останутся без ТВ и радио

Их планируют провести с 8 утра до 15 часов дня, передает пресс-служба цифрового эфирного телевидения. Так, не будут работать каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Звезда», «Орфей», «Екатеринбург», «Вера», «Комсомольская правда», «Воскресение», «Серебряный дождь».