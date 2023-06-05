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Глава ФОМС Баланин: В Запорожье вырастет число пунктов оформления ОМС

5 июня 2023, 15:50
Фото: 1MI
В Запорожской области увеличится количество пунктов оформления полисов ОМС. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий по итогам встречи с Ильей Баланиным заявил, что в регионе планируется создать дополнительные пункты оформления полисов ОМС на базе медучреждений, а также принимать заявления через Социальный фонд и привлечь волонтеров для консультаций граждан по вопросам получения полисов ОМС, передает newizv.ru.

Уточняется, что в Мелитополе сегодня работают три пункта оформления полисов, не считая того, что заявку на его получение также можно направить через МФЦ. Отмечается, что в области формируются и цифровые полисы ОМС.

Баланин рассказал, что территориальные фонды сегодня направляют своих специалистов в Запорожскую область для оказания необходимой методологической помощи. Он подчеркнул, что перед фондом стоит задача сделать так, чтобы жители могли без лишних организационных проволочек оформить полисы ОМС и получать качественную медпомощь по всей России.

Евгений Балицкий в своем телеграм-канале отметил, что на данный момент полисы ОМС оформили свыше 34 тыс. жителей Запорожской области.

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