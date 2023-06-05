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Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки

5 июня 2023, 08:16
Фото: 1MI
На минувшей неделе — с 29 мая по 4 июня — в Нижнем Тагиле дважды были зафиксированы фенол и формальдегид. А две управляющие компании Нижнего Тагила по суду попадут под внимание Министерства природных ресурсов за то, что нарушают требования в области охраны окружающей среды.

Букет веществ-загрязнителей: диоксид азота, фенол и формальдегид

В начале недели 29 мая посты наблюдения загрязнений (ПНЗ) УГМС несколько раз ловили диоксид азота на Сухоложском поселке: как минимум 7 раз в течение дня, с полуночи и до 17:20 часов — от 1,1 до 1,4 ПДК.

УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
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30 мая, по данным службы, загрязнений выявлено не было, однако затем два дня подряд ПНЗ ловили фенол. Формальдегид также был дважды пойман приборами УГМС, однако это произошло в течение одного дня — 31 мая на Вагонке. 1 июня в День защиты детей ранним утром в воздухе был зафиксирован фенол.

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Данные от УГМС за вторую половину недели пока не появились в доступе. Добавим, что в конце недели — вечером 3 июня — в Нижнем Тагиле отменили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. До этого режим действовал более полумесяца.

Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
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УК ответят за мусор в родном городе

Три управляющие компании Нижнего Тагила — ООО «Тепло НТ», ООО «Труд» и ООО «УК „Строительные технологии“» попали в Ленинский районный суд. Причиной стало то, что правоохранители выписали на них протоколы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Как было понятно из документов суда, управляющие организации неправильно обращались с отходами, иными словами, мусорили в городе.

Суд решил, что лучше это дело об экологических нарушениях рассматривают в Министерстве природных ресурсов Свердловской области. Будем следить за судьбой УК.

Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
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Купаться в Нижнем Тагиле нельзя. Нигде

Тем временем, в Свердловской объявили результаты антирейтинга водоемов. Наш регион возглавил его по количеству случаев загрязнения рек. Более того, уральский Роспотребнадзор строго-настрого запретил купаться где-либо на территории Свердловской области, поскольку вода не соответствует санитарным нормам. В частности, регулярно специалисты ведомства находят кишечные палочки.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Итоги недели#Итоги#Эксклюзив#Выбросы#Замеры#НМУ#Мусор#УК#Управляющая компания
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