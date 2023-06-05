30 мая, по данным службы, загрязнений выявлено не было, однако затем два дня подряд ПНЗ ловили фенол. Формальдегид также был дважды пойман приборами УГМС, однако это произошло в течение одного дня — 31 мая на Вагонке. 1 июня в День защиты детей ранним утром в воздухе был зафиксирован фенол.