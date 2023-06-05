Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В начале недели 29 мая посты наблюдения загрязнений (ПНЗ) УГМС несколько раз ловили диоксид азота на Сухоложском поселке: как минимум 7 раз в течение дня, с полуночи и до 17:20 часов — от 1,1 до 1,4 ПДК.
30 мая, по данным службы, загрязнений выявлено не было, однако затем два дня подряд ПНЗ ловили фенол. Формальдегид также был дважды пойман приборами УГМС, однако это произошло в течение одного дня — 31 мая на Вагонке. 1 июня в День защиты детей ранним утром в воздухе был зафиксирован фенол.
Данные от УГМС за вторую половину недели пока не появились в доступе. Добавим, что в конце недели — вечером 3 июня — в Нижнем Тагиле отменили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. До этого режим действовал более полумесяца.
Три управляющие компании Нижнего Тагила — ООО «Тепло НТ», ООО «Труд» и ООО «УК „Строительные технологии“» попали в Ленинский районный суд. Причиной стало то, что правоохранители выписали на них протоколы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Как было понятно из документов суда, управляющие организации неправильно обращались с отходами, иными словами, мусорили в городе.
Суд решил, что лучше это дело об экологических нарушениях рассматривают в Министерстве природных ресурсов Свердловской области. Будем следить за судьбой УК.
Тем временем, в Свердловской объявили результаты антирейтинга водоемов. Наш регион возглавил его по количеству случаев загрязнения рек. Более того, уральский Роспотребнадзор строго-настрого запретил купаться где-либо на территории Свердловской области, поскольку вода не соответствует санитарным нормам. В частности, регулярно специалисты ведомства находят кишечные палочки.