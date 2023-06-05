Кабаны вышли в центр города Алапаевска

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Четырех зверей сняли на улице Перминова, они шли по обочине. Очевидцы отмечают, что выглядели животные «устрашающе».
Биолог-охотовед Евгений Сурнин пояснил порталу E1.ру, что выходят кабаны к людям из-за высокой температуры на улице и возгораний. Такие условия сподвигли их к поиску новых территорий для жизни.
Эксперт не рекомендует трогать животных. Лучше всего в таком случае обращаться в департамент по охране животного мира, чтобы вывести их подальше от населения.
Ранее Фарид Темиргалиев получил 1,5 года ограничения свободы за то, что застрелил в лесу Свердловской области человека. Он шел охотиться на кабанов, но случайно попал в плечо мужчине.