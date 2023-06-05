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Кабаны вышли в центр города Алапаевска

5 июня 2023, 09:22
Фото: tagilcity.ru
В Алапаевске Свердловской области заметили стадо кабанов из леса. Они прогуливались по центральной улице города.

Четырех зверей сняли на улице Перминова, они шли по обочине. Очевидцы отмечают, что выглядели животные «устрашающе».

Биолог-охотовед Евгений Сурнин пояснил порталу E1.ру, что выходят кабаны к людям из-за высокой температуры на улице и возгораний. Такие условия сподвигли их к поиску новых территорий для жизни.

Эксперт не рекомендует трогать животных. Лучше всего в таком случае обращаться в департамент по охране животного мира, чтобы вывести их подальше от населения.

Ранее Фарид Темиргалиев получил 1,5 года ограничения свободы за то, что застрелил в лесу Свердловской области человека. Он шел охотиться на кабанов, но случайно попал в плечо мужчине.

Очередного кабана заметили в посёлке Калиновский под Екатеринбургом
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#Марина Шорина#Свердловская область#Кабан#Животные#Алапаевск#Природа#Пожар#Жара
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