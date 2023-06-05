Крупный град повредил крыши, теплицы и машины в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Так, по словам свердловчан, град своим размером напоминал грецкий орех или картофель. Дачники в результате поврежденных теплиц лишились урожая, а крыши домов и стекла автомобилей оказались пробиты насквозь.
В группе ВКонтакте «Телекон | Новости Нижнего Тагила» опубликовали фотографии града, присланные подписчиками из Лаи, Евстюнихи и Первоуральска.
В группе «Инцидент Екатеринбург» одна из подписчиц тоже поделилась своими фотографиями.
Также вместе с градом в регионе прошли гроза и ливень.
Напомним, осадки в Свердловской области ожидаются 5 июня 2023 года: дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.