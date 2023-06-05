tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Изображение материала

Крупный град повредил крыши, теплицы и машины в Свердловской области

5 июня 2023, 05:25
Фото: 1MI
Град, прошедший в Свердловской области 4 июня 2023 года, нанес повреждения на теплицы, крыши и машины.

Так, по словам свердловчан, град своим размером напоминал грецкий орех или картофель. Дачники в результате поврежденных теплиц лишились урожая, а крыши домов и стекла автомобилей оказались пробиты насквозь.

В группе ВКонтакте «Телекон | Новости Нижнего Тагила» опубликовали фотографии града, присланные подписчиками из Лаи, Евстюнихи и Первоуральска.

Фото: Телекон | Новости Нижнего Тагила

В группе «Инцидент Екатеринбург» одна из подписчиц тоже поделилась своими фотографиями.

Фото: Подписчица группы "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте

Также вместе с градом в регионе прошли гроза и ливень.

Напомним, осадки в Свердловской области ожидаются 5 июня 2023 года: дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Штормовое предупреждение из-за ливней и ветра продлено в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Штормовое предупреждение из-за ливней, ветра и дождя объявлено в Свердловской областиИсторический рекорд по жаре побит в ЕкатеринбургеДожди и грозы придут в Свердловскую область в начале июня
#Свердловская область#Погода#Град#Повреждения#Теплицы#Автомобили#Крыши#Происшествия#Осадки#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Сегодня, 06:59
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
Мужчина ударил ножом в легкое молодого парня в баре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:37
Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле
2 июня 14:41
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
3 июня 12:01