Мастер цеха и рабочий подрались на проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

По данным собеседника редакции, другие работники увидели происходящее и быстро разняли мужчин. Рабочий снял побои и обратился с заявлением в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что заявление от мужчины действительно поступило и по данному факту уже проводится проверка.