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Мастер цеха и рабочий подрались на проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

5 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI
Мастер цеха и работник подрались в Нижнем Тагиле. Инцидент случился на проходной «Уралвагонзавода» 2 мая 2023 года.

После окончания рабочей смены мужчины повздорили. Мастер цеха дождался, когда сотрудник завершит работу и продолжил конфликт уже за пределами завода. Дрались мужчины среди лесопосадок у центральной проходной, пишет АН «Между строк».

По данным собеседника редакции, другие работники увидели происходящее и быстро разняли мужчин. Рабочий снял побои и обратился с заявлением в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что заявление от мужчины действительно поступило и по данному факту уже проводится проверка.

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#Уралвагонзавод#Драка#Нападение#Работник#Криминал#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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