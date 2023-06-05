Мастер цеха и рабочий подрались на проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
После окончания рабочей смены мужчины повздорили. Мастер цеха дождался, когда сотрудник завершит работу и продолжил конфликт уже за пределами завода. Дрались мужчины среди лесопосадок у центральной проходной, пишет АН «Между строк».
По данным собеседника редакции, другие работники увидели происходящее и быстро разняли мужчин. Рабочий снял побои и обратился с заявлением в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что заявление от мужчины действительно поступило и по данному факту уже проводится проверка.