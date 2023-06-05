tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Изображение материала

Мужчина на «Делимобиле» протаранил машину с детьми в Екатеринбурге

5 июня 2023, 09:50
Фото: 1MI
На Уралмаше в Екатеринбурге молодой человек за рулем «Делимобиля» протаранил Renault. Внутри находилась семья с детьми.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Космонавтов и Индустрии. В автомобиле Renault пострадала жительница Светлана, а также двое ее сыновей. Им восемь и десять лет.

По словам пострадавшей стороны, они стояли в крайнем правом ряду и готовились к повороту. При этом поворотник был включен. Как вдруг почувствовали удар сзади. Сперва они даже не поняли, что произошло, потому что виновник даже не остановился.

У Renault результатом ДТП стало оторванное заднее правое колесо. Повредился и сам «Делимобиль». Его водитель после случившегося проехал еще какое-то расстояние. Очевидцы отмечают, что виновник аварии — уроженец одной из южных республик.

В ГИБДД отметили, что виновник — водитель каршеринга. Права он получил три месяца назад. Авария произошла из-за неверно выбранной дистанции. Пострадавшая сторона сейчас ищет очевидцев этого ЧП, а также надеется найти записи с камер видеорегистратора.

Машину разорвало напополам: женщина погибла в ДТП под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа дата прощания с экс-главой свердловского УГИБДДСамолет до Екатеринбурга перед взлетом получил пробоинуПоле конопли выросло в центре Каменска-Уральского
#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Авария#Каршеринг#ГИБДД#Дети#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Сегодня, 08:16
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Сегодня, 06:59
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
Мужчина ударил ножом в легкое молодого парня в баре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:37
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
3 июня 12:01