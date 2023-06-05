Мужчина на «Делимобиле» протаранил машину с детьми в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
ДТП случилось на перекрестке проспекта Космонавтов и Индустрии. В автомобиле Renault пострадала жительница Светлана, а также двое ее сыновей. Им восемь и десять лет.
По словам пострадавшей стороны, они стояли в крайнем правом ряду и готовились к повороту. При этом поворотник был включен. Как вдруг почувствовали удар сзади. Сперва они даже не поняли, что произошло, потому что виновник даже не остановился.
У Renault результатом ДТП стало оторванное заднее правое колесо. Повредился и сам «Делимобиль». Его водитель после случившегося проехал еще какое-то расстояние. Очевидцы отмечают, что виновник аварии — уроженец одной из южных республик.
В ГИБДД отметили, что виновник — водитель каршеринга. Права он получил три месяца назад. Авария произошла из-за неверно выбранной дистанции. Пострадавшая сторона сейчас ищет очевидцев этого ЧП, а также надеется найти записи с камер видеорегистратора.