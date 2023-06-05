Мужчина ударил ножом в легкое молодого парня в баре в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По словам участников конфликта, уже при входе в заведение у компании друзей началась перепалка с неизвестным на тот момент мужчиной. Но дальше слов дело сначала не зашло. Через некоторое время мужчина вновь подошел к ребятам, чтобы уладить конфликт. Но спустя час ссора возобновилась. В результате он схватил со стола сервировочный нож и ударил одного из компании. Удар пришел в область груди.
Я сначала даже не понял, что произошло что-то, ребята в углу сидели в дальнем, там приглушенный свет. Компания немаленькая была. Потом вижу движения непонятные, но сначала внимания не обратил, клуб, алкоголь — конфликты случаются. А потом приехала скорая, полиция, люди забегали. Вот и выяснилось, что парня молодого ножом ударили. Парень жив, стонал только когда на носилки грузили, но оно и понятно, — рассказывает TagilCity.ru Антон, посетитель клуба.
Личность нападавшего установлена, подозреваемый задержан. В полиции уже возбудили уголовное дело, по статье, которую вменяют мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщает редакции TagilCity.ru Элина Балуца, руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское».