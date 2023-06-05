Мужчина ударил ножом в легкое молодого парня в баре в Нижнем Тагиле

По словам участников конфликта, уже при входе в заведение у компании друзей началась перепалка с неизвестным на тот момент мужчиной. Но дальше слов дело сначала не зашло. Через некоторое время мужчина вновь подошел к ребятам, чтобы уладить конфликт. Но спустя час ссора возобновилась. В результате он схватил со стола сервировочный нож и ударил одного из компании. Удар пришел в область груди.