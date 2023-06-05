На смену жаре в Свердловской области придут заморозки

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин пишет, что предстоящей ночью на выделенной территории будет от 1 до 6 градусов выше нуля. Эксперт говорит, что если за окном ясная погода и небольшой ветер, а температура опускается ниже пяти градусов тепла, то есть вероятность заморозков на почве.
Комментатор в Telegram-канале Пулина обратил внимание на то, что минувшей ночью была 20-градусная жара. Ему показалось странным явление, когда за сутки столбик термометра падает почти до нуля.
Синоптик объяснил, что воздушная масса над областью сменилась. Также есть шансы на «приземную инверсию под гребнем антициклона».