На смену жаре в Свердловской области придут заморозки

Автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин пишет, что предстоящей ночью на выделенной территории будет от 1 до 6 градусов выше нуля. Эксперт говорит, что если за окном ясная погода и небольшой ветер, а температура опускается ниже пяти градусов тепла, то есть вероятность заморозков на почве.