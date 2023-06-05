Названа дата прощания с экс-главой свердловского УГИБДД

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Известно, что Юрий Демин был главой регионального УГИБДД на протяжении 13 лет (с 2005 по 2018 года).
Он умер 4 июня, упав со строительных лесов на дачном участке в Верхней Сысерти. Ему было 62 года.
В 1985 году он окончил Свердловский юридический институт, а в 1998 году — академию управления МВД. Служил на Дальнем Востоке. Соболезнования семье умершего также выразил глава региона Евгений Куйвашев.