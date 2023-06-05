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Названа дата прощания с экс-главой свердловского УГИБДД

5 июня 2023, 09:20
Фото: 1MI
Стало известно, когда состоится прощание с экс-главой ГИБДД по Свердловской области Юрием Деминым. Его похоронят 7 июня.

Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Известно, что Юрий Демин был главой регионального УГИБДД на протяжении 13 лет (с 2005 по 2018 года).

Он умер 4 июня, упав со строительных лесов на дачном участке в Верхней Сысерти. Ему было 62 года.

В 1985 году он окончил Свердловский юридический институт, а в 1998 году — академию управления МВД. Служил на Дальнем Востоке. Соболезнования семье умершего также выразил глава региона Евгений Куйвашев.

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