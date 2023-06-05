«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле

В беседе с редакцией TagilCity.ru директор бара Muse рассказал, что компания молодых людей пришла уже в подвыпившем состоянии, и администратор на входе предупредил их, что они будут удалены из заведения после первого же предупреждения. Также он отметил, что пронести с собой какое-либо оружие, в том числе холодное, не представляется возможным: