«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Мужчина, который напал с ножом на молодого человека, не был инициатором конфликта, рассказали очевидцы, которые в ту ночь были в баре и сидели за столиком напротив компании пострадавшего.
Девушки из этой компании вели себя вызывающе и приставали к отдыхающим в ту ночь гостям, утверждают очевидцы. Молодой человек, которого обвиняют в нападении, сделал замечание этим людям, так как ребята мешали другим гостям, после чего и начался конфликт.
Очевидцы также утверждают, что именно администратор бара вызвал скорую помощь и полицию и не отходил от пострадавшего, пока не приехали экстренные службы.
В беседе с редакцией TagilCity.ru директор бара Muse рассказал, что компания молодых людей пришла уже в подвыпившем состоянии, и администратор на входе предупредил их, что они будут удалены из заведения после первого же предупреждения. Также он отметил, что пронести с собой какое-либо оружие, в том числе холодное, не представляется возможным:
На входе в бар наш администратор проверяет всех гостей с помощью досмотрового металлоискателя. Нож бы они нашли. На видео, которые зафиксировали камеры наблюдения, прекрасно видно, кто начал вести себя агрессивно. Но в интересах следствия мы пока не можем предоставить записи. Более того, в соцсетях пишут, что напавший молодой человек — это наш сотрудник. Это не соответствует действительности, — делится подробностями с TagilCity.ru директор вагонского бара Николай.
На данный момент пострадавший молодой человек восстанавливается после операции. Его жизни ничего не угрожает. Полиция Нижнего Тагила проводит расследование. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.