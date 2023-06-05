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«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле

5 июня 2023, 14:58
Фото: 1MI

Стали известны новые подробности поножовщины у бара в Нижнем Тагиле

Пострадавший от ножевого ранения мужчина был в компании, спровоцировавшей конфликт: свою версию поножовщины в баре на Вагонке рассказал TagilCity.ru сам директор заведения и очевидцы, которые были в ту ночь в заведении у Пионерского сквера. Из-за этой драки в Нижнем Тагиле заведено уголовное дело.

Мужчина, который напал с ножом на молодого человека, не был инициатором конфликта, рассказали очевидцы, которые в ту ночь были в баре и сидели за столиком напротив компании пострадавшего.

Девушки из этой компании вели себя вызывающе и приставали к отдыхающим в ту ночь гостям, утверждают очевидцы. Молодой человек, которого обвиняют в нападении, сделал замечание этим людям, так как ребята мешали другим гостям, после чего и начался конфликт.

Очевидцы также утверждают, что именно администратор бара вызвал скорую помощь и полицию и не отходил от пострадавшего, пока не приехали экстренные службы.

В беседе с редакцией TagilCity.ru директор бара Muse рассказал, что компания молодых людей пришла уже в подвыпившем состоянии, и администратор на входе предупредил их, что они будут удалены из заведения после первого же предупреждения. Также он отметил, что пронести с собой какое-либо оружие, в том числе холодное, не представляется возможным:

На входе в бар наш администратор проверяет всех гостей с помощью досмотрового металлоискателя. Нож бы они нашли. На видео, которые зафиксировали камеры наблюдения, прекрасно видно, кто начал вести себя агрессивно. Но в интересах следствия мы пока не можем предоставить записи. Более того, в соцсетях пишут, что напавший молодой человек — это наш сотрудник. Это не соответствует действительности, — делится подробностями с TagilCity.ru директор вагонского бара Николай.

На данный момент пострадавший молодой человек восстанавливается после операции. Его жизни ничего не угрожает. Полиция Нижнего Тагила проводит расследование. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

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