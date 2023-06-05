От бизнесмена к фуд-блогеру: Супер Стас делится своей историей успеха

«Дима все это выслушал и сказал: 'Почему бы тебе не попробовать быть фуд-блогером? '. И именно из этой фразы получилось то, что у меня есть сейчас — 2,5 миллиона подписчиков. Близкие люди могут побудить тебя сделать что-то новое, рискнуть и создать такой потрясающий проект, который существует сейчас», — поделился своей историей успеха Стас.