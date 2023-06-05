От бизнесмена к фуд-блогеру: Супер Стас делится своей историей успеха

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В интервью в программе «Тет-а-тет с Марусей» на канале «360» ведущей Марусе Михейчик, Стас поделился, как одна фраза привела его в мир блогинга и как он преодолевает негативные комментарии.
На его YouTube-канале Супер Стас, где он наслаждается вкусной едой перед камерой и описывает свои впечатления, насчитывается 2,5 миллиона подписчиков. Однако, будущим блогером в Стасе увидел его друг, известный ютубер Дима Масленников. В одном из ресторанов в Дубае, где они обедали, Стас пытался объяснить, почему стейк может стоить 17 тысяч.
«Дима все это выслушал и сказал: 'Почему бы тебе не попробовать быть фуд-блогером? '. И именно из этой фразы получилось то, что у меня есть сейчас — 2,5 миллиона подписчиков. Близкие люди могут побудить тебя сделать что-то новое, рискнуть и создать такой потрясающий проект, который существует сейчас», — поделился своей историей успеха Стас.