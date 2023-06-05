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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

От бизнесмена к фуд-блогеру: Супер Стас делится своей историей успеха

5 июня 2023, 12:57
В детстве Супер Стас мечтал стать бизнесменом, но в результате вырос в одного из самых популярных российских фуд-блогеров.

В интервью в программе «Тет-а-тет с Марусей» на канале «360» ведущей Марусе Михейчик, Стас поделился, как одна фраза привела его в мир блогинга и как он преодолевает негативные комментарии.

На его YouTube-канале Супер Стас, где он наслаждается вкусной едой перед камерой и описывает свои впечатления, насчитывается 2,5 миллиона подписчиков. Однако, будущим блогером в Стасе увидел его друг, известный ютубер Дима Масленников. В одном из ресторанов в Дубае, где они обедали, Стас пытался объяснить, почему стейк может стоить 17 тысяч.

«Дима все это выслушал и сказал: 'Почему бы тебе не попробовать быть фуд-блогером? '. И именно из этой фразы получилось то, что у меня есть сейчас — 2,5 миллиона подписчиков. Близкие люди могут побудить тебя сделать что-то новое, рискнуть и создать такой потрясающий проект, который существует сейчас», — поделился своей историей успеха Стас.

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