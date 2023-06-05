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Пенсионеры на солнцепеке, нож в легком и фенол детям в Нижнем Тагиле

5 июня 2023, 15:40
Фото: Midjorney / tagilcity.ru
В баре Нижнего Тагила конфликт закончился поножовщиной, пенсионеры больше 4 часов ждали на жаре пенсию, а 1 июня детей поздравили выбросом фенола. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 июня.

Тагильчанин воткнул нож в легкое молодому человеку во время ссоры в баре Muse. Участники конфликта рассказали, что парни вступили в перепалку еще при входе в заведение, но сперва дальше слов все не заходило. Подробности конфликта выяснила редакция TagilCity.ru.

«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле
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Фенол и формальдегид были зафиксированы в воздухе Нижнего Тагила дважды за неделю, а две управляющие компании по суду попадут под внимание Министерства природных ресурсов. Собрали подборку главных экособытий.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
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После смерти матери тагильчанин судился с перевозчиком ООО «Техноком». Он утверждал, что она умерла после травмы, полученной на остановке «Островского». Тогда водитель тронулся с открытыми дверями. Женщина упала, долгое время была лежачим больным, а потом умерла. Сын отсудил у перевозчика 74 тысячи рублей.

После падения стала лежачей и умерла: сын тагильчанки отсудил у перевозчика 74 тысячи
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На Театральной площади прошел танцевальный флешмоб. Перфоманс был организован местной тагильчанкой Екатериной. Более 20 человек станцевали на глазах у прохожих, однако не все желающие решились прийти на это мероприятие.

Тагильчане устроили танцы на площади перед Драматическим театром
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Превышение ПДК фенола было зафиксировано в Нижнем Тагиле в День защиты детей. Пост наблюдения загрязнений в Тагилстроевском районе на улице Металлургов у трамвайного кольца уловил концентрацию фенола 1,3 ПДК.

1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
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Пенсионеры и получатели соцпособий Нижнего Тагила больше четырех часов стояли на солнцепеке, чтобы получить выплаты. По их словам, получить средства в отделении Почты России затруднительно. Почему так вышло, разбирался TagilCity.ru.

«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
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«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
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