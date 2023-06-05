После смерти матери тагильчанин судился с перевозчиком ООО «Техноком». Он утверждал, что она умерла после травмы, полученной на остановке «Островского». Тогда водитель тронулся с открытыми дверями. Женщина упала, долгое время была лежачим больным, а потом умерла. Сын отсудил у перевозчика 74 тысячи рублей.