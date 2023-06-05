Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Тагильчанин воткнул нож в легкое молодому человеку во время ссоры в баре Muse. Участники конфликта рассказали, что парни вступили в перепалку еще при входе в заведение, но сперва дальше слов все не заходило. Подробности конфликта выяснила редакция TagilCity.ru.
Фенол и формальдегид были зафиксированы в воздухе Нижнего Тагила дважды за неделю, а две управляющие компании по суду попадут под внимание Министерства природных ресурсов. Собрали подборку главных экособытий.
После смерти матери тагильчанин судился с перевозчиком ООО «Техноком». Он утверждал, что она умерла после травмы, полученной на остановке «Островского». Тогда водитель тронулся с открытыми дверями. Женщина упала, долгое время была лежачим больным, а потом умерла. Сын отсудил у перевозчика 74 тысячи рублей.
На Театральной площади прошел танцевальный флешмоб. Перфоманс был организован местной тагильчанкой Екатериной. Более 20 человек станцевали на глазах у прохожих, однако не все желающие решились прийти на это мероприятие.
Превышение ПДК фенола было зафиксировано в Нижнем Тагиле в День защиты детей. Пост наблюдения загрязнений в Тагилстроевском районе на улице Металлургов у трамвайного кольца уловил концентрацию фенола 1,3 ПДК.
Пенсионеры и получатели соцпособий Нижнего Тагила больше четырех часов стояли на солнцепеке, чтобы получить выплаты. По их словам, получить средства в отделении Почты России затруднительно. Почему так вышло, разбирался TagilCity.ru.