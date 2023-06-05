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Под Нижним Тагилом продается бывшая база Котельно-радиаторного завода

5 июня 2023, 13:51
Фото: Avito.ru
Под Нижним Тагилом продают бывшую базу завода, которой ранее владел Котельно-радиаторный завод.

База отдыха расположена в поселке Черноисточинск. Здание и земельный участок к нему прилегающий находятся на берегу Черноисточинского водоема. Все это оценено в 9 млн рублей.

Фото: Avito.ru

В объявлении указано, что это база времен СССР. Расположена она в лесу в 1 км от поселка Черноисточинск. Земельный участок составляет 1,75 Га и находится в собственности.

Также в территорию базы входят два дома. Один двухэтажный, а второй трехэтажный. Там есть котельная и футбольная поляна. Имеется электрообеспечение.

То, как будут использоваться эти территории, сможет решить владелец.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#База#Завод#Продажа#Лес#Общество#Елена Озерова
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