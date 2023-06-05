Под Нижним Тагилом продается бывшая база Котельно-радиаторного завода

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
База отдыха расположена в поселке Черноисточинск. Здание и земельный участок к нему прилегающий находятся на берегу Черноисточинского водоема. Все это оценено в 9 млн рублей.
В объявлении указано, что это база времен СССР. Расположена она в лесу в 1 км от поселка Черноисточинск. Земельный участок составляет 1,75 Га и находится в собственности.
Также в территорию базы входят два дома. Один двухэтажный, а второй трехэтажный. Там есть котельная и футбольная поляна. Имеется электрообеспечение.
То, как будут использоваться эти территории, сможет решить владелец.