После падения стала лежачей и умерла: сын тагильчанки отсудил у перевозчика 74 тысячи

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
ЧП, о котором идет речь, произошло на остановке «Островского». Водитель за рулем автобуса не проверил, что все пассажиры находятся в салоне и тронулся с открытыми дверями.
Женщина упала и сильно травмировалась. Позже ей диагностировали перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Тяжкий вред здоровью доказала судебно-медицинская экспертиза. Женщина стала лежачим пациентом, после длительного стационарного лечения в травматологическом отделении она умерла от осложнений коронавируса.
В рамках этого дела сын пострадавшей, а затем покойной, запросил компенсацию в 300 тысяч рублей, а также 18 тысяч на приобретение лекарств и обслуживание лежачих.
Водителя автобуса ООО «Техноком», который после аварии покинул место происшествия, получил полтора года ограничения свободы.
Отвечать перед законом пришлось работодателю — ООО «Техноком». Суд обязал предприятие выплатить моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей, а также расходы на лекарства и перевозку больной — 14 тысяч рублей.