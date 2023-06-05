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После падения стала лежачей и умерла: сын тагильчанки отсудил у перевозчика 74 тысячи

5 июня 2023, 11:32
Фото: 1MI

Тагильчанин отсудил 70 тысяч за выпадение матери из автобуса по вине водителя

Житель Нижнего Тагила судился с перевозчиком ООО «Техноком» за травмирование матери. После полученной травмы пожилая женщина долгое время находилась на лечении, стала лежачим больным, а позже умерла.

ЧП, о котором идет речь, произошло на остановке «Островского». Водитель за рулем автобуса не проверил, что все пассажиры находятся в салоне и тронулся с открытыми дверями.

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Женщина упала и сильно травмировалась. Позже ей диагностировали перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Тяжкий вред здоровью доказала судебно-медицинская экспертиза. Женщина стала лежачим пациентом, после длительного стационарного лечения в травматологическом отделении она умерла от осложнений коронавируса.

В рамках этого дела сын пострадавшей, а затем покойной, запросил компенсацию в 300 тысяч рублей, а также 18 тысяч на приобретение лекарств и обслуживание лежачих.

Водителя автобуса ООО «Техноком», который после аварии покинул место происшествия, получил полтора года ограничения свободы.

Отвечать перед законом пришлось работодателю — ООО «Техноком». Суд обязал предприятие выплатить моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей, а также расходы на лекарства и перевозку больной — 14 тысяч рублей.

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