Прибивший к полу мать-пенсионерку житель Екатеринбурга может избежать тюрьмы

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы человека, а также убийстве. По данным следствия, с 11 по 18 декабря 2022 года житель Екатеринбурга находился на улице Лагерная в Екатеринбурге.
С 11 по 13 декабря он вбил гвоздь в деревянный пол сквозь стопу своей матери. В результате она не смогла шевелиться. Впоследствии мужчина нанес не менее 23 ударов молотком и другими предметами по голове матери и другим частям тела. В результате женщина скончалась 18 декабря 2022 года.
Эксперты выяснили, что обвиняемый имеет психическое расстройство, а потому в момент совершения преступления не осознавал свои действия. В связи с этим они рекомендуют направить его на принудительное лечение. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.