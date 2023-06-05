Прибивший к полу мать-пенсионерку житель Екатеринбурга может избежать тюрьмы

Эксперты выяснили, что обвиняемый имеет психическое расстройство, а потому в момент совершения преступления не осознавал свои действия. В связи с этим они рекомендуют направить его на принудительное лечение. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.