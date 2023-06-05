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Прибивший к полу мать-пенсионерку житель Екатеринбурга может избежать тюрьмы

5 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга прибил мать-пенсионерку к полу и убил ее

Житель Екатеринбурга напал на 92-летнюю мать, прибил ее к полу, а затем убил. Вместо тюрьмы ему грозит принудительное лечение.

Мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы человека, а также убийстве. По данным следствия, с 11 по 18 декабря 2022 года житель Екатеринбурга находился на улице Лагерная в Екатеринбурге.

С 11 по 13 декабря он вбил гвоздь в деревянный пол сквозь стопу своей матери. В результате она не смогла шевелиться. Впоследствии мужчина нанес не менее 23 ударов молотком и другими предметами по голове матери и другим частям тела. В результате женщина скончалась 18 декабря 2022 года.

Эксперты выяснили, что обвиняемый имеет психическое расстройство, а потому в момент совершения преступления не осознавал свои действия. В связи с этим они рекомендуют направить его на принудительное лечение. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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