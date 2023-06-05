Приезда Путина ждут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Однако официального подтверждения информации пока нет, пишет ЕАН. По словам собеседника издания, точной считается информация о приезде помощника президента Владимира Мединского.
Источник также сообщил, что приглашения на форум были отправлены многим вип-персонам, но пока нет данных по конкретным фамилиям.
Напомним, последний раз приезд Владимира Путина в Екатеринбург ожидался в декабре 2022 года. Тогда сообщалось, что глава государства посетит «Уралвагонзавод» и проведет там совещание. В Екатеринбурге был замечен «тренировочный» кортеж главы государства. Однако в результате визит не состоялся.