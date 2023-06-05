Приезда Путина ждут в Екатеринбурге

Напомним, последний раз приезд Владимира Путина в Екатеринбург ожидался в декабре 2022 года. Тогда сообщалось, что глава государства посетит «Уралвагонзавод» и проведет там совещание. В Екатеринбурге был замечен «тренировочный» кортеж главы государства. Однако в результате визит не состоялся.