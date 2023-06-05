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Приезда Путина ждут в Екатеринбурге

5 июня 2023, 11:27
Фото: официальный сайт Кремля
В Екатеринбурге ожидается визит президента РФ Владимира Путина на федеральный форум городов трудовой доблести. Мероприятие назначено на 21–22 июня 2023 года.

Однако официального подтверждения информации пока нет, пишет ЕАН. По словам собеседника издания, точной считается информация о приезде помощника президента Владимира Мединского.

Источник также сообщил, что приглашения на форум были отправлены многим вип-персонам, но пока нет данных по конкретным фамилиям.

Напомним, последний раз приезд Владимира Путина в Екатеринбург ожидался в декабре 2022 года. Тогда сообщалось, что глава государства посетит «Уралвагонзавод» и проведет там совещание. В Екатеринбурге был замечен «тренировочный» кортеж главы государства. Однако в результате визит не состоялся.

#Ирина Кирилова#Владимир Путин#Президент#Визит#Форум#Общество#Екатеринбург
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