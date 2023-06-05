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Психолог рассказала, зачем россияне хранят старые вещи

5 июня 2023, 18:50
С точки зрения психологии у людей, предпочитающих не выкидывать старые вещи и хранить их на всякий случай, нет никаких отклонений. Так привычку к накопительству прокомментировала в беседе с NEWS.ru доктор психологических наук Светлана Колосова.

Как пишет NEWS.ru, эксперт обращает внимание на то, что сейчас во всем мире становится популярен антиквариат, а также ретростиль в одежде. Согласно ранее проведенному опросу одной сети магазинов конструкторов, 64% россиян используют вещи до того момента, пока они полностью не придут в негодность. При этом 21% респондентов избавляется от вещей, когда они становятся не нужны, а почти каждый десятый опрошенный (11%) хранит ненужные вещи на всякий случай.

Эксперт назвала это поведение психической нормой и отметила, что таким образом ведут себя не только россияне, но и жители других стран. Сейчас в мире повышенным спросом пользуются старые вещи, антиквариат, винтажный стиль. Так, теперь можно продать старинный бабушкин фарфор значительно дороже, чем он стоил в те времена, когда бабушка его приобрела.

При этом психолог отметила, что чаще всего старые вещи начинают хранить граждане в возрасте 40–50 лет.

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