Психолог рассказала, зачем россияне хранят старые вещи

Как пишет NEWS.ru, эксперт обращает внимание на то, что сейчас во всем мире становится популярен антиквариат, а также ретростиль в одежде. Согласно ранее проведенному опросу одной сети магазинов конструкторов, 64% россиян используют вещи до того момента, пока они полностью не придут в негодность. При этом 21% респондентов избавляется от вещей, когда они становятся не нужны, а почти каждый десятый опрошенный (11%) хранит ненужные вещи на всякий случай.