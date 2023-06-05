Пьяный солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в Екатеринбурге

Автор публикации во «ВКонтакте» заявил, что Викторов вышел к зрителям «пьяный в хлам». Он был не в состоянии не только петь, но и стоять, и даже сидеть. Другие участники группы пытались исправить ситуацию, однако «затмить Глеба им не удалось».