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Пьяный солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в Екатеринбурге

5 июня 2023, 06:12
Фото: 1MI
Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге. Пользователи социальных сетей считают, что концерт был сорван. Об этом горожане пишут в местных сообществах.

Автор публикации во «ВКонтакте» заявил, что Викторов вышел к зрителям «пьяный в хлам». Он был не в состоянии не только петь, но и стоять, и даже сидеть. Другие участники группы пытались исправить ситуацию, однако «затмить Глеба им не удалось».

По неподтвержденной информации, организаторы заявили, что концерт будет перенесен. Telegram-каналу «IZBA» продюсер исполнителей рассказал, что фронтмен действительно просил его отложить выступление. Якобы выпил Викторов для того, чтобы стало легче психологически, передает «КП-Екатеринбург».

Представитель «Три дня дождя» обещал, что в Екатеринбург группа вернется после реабилитации. Конкретные даты он пока не называл.

Завтра будем в больнице с ним разговаривать, когда он придет в нормальное состояние, сейчас это бесполезно, — добавил продюсер.

Все билеты будут действительны, обещает он.

#Марина Шорина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Концерт#Соцсети#Артист#Скандал
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