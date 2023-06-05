Пьяный солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Автор публикации во «ВКонтакте» заявил, что Викторов вышел к зрителям «пьяный в хлам». Он был не в состоянии не только петь, но и стоять, и даже сидеть. Другие участники группы пытались исправить ситуацию, однако «затмить Глеба им не удалось».
По неподтвержденной информации, организаторы заявили, что концерт будет перенесен. Telegram-каналу «IZBA» продюсер исполнителей рассказал, что фронтмен действительно просил его отложить выступление. Якобы выпил Викторов для того, чтобы стало легче психологически, передает «КП-Екатеринбург».
Представитель «Три дня дождя» обещал, что в Екатеринбург группа вернется после реабилитации. Конкретные даты он пока не называл.
Завтра будем в больнице с ним разговаривать, когда он придет в нормальное состояние, сейчас это бесполезно, — добавил продюсер.
Все билеты будут действительны, обещает он.