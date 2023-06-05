Родителей из Нижнего Тагила попросили зарегистрировать детей на Госуслугах

Замглавы управления образования Нижнего Тагила Елена Беляева пояснила «Телекону», что в Свердловской области разработан региональный компонент «Автоматизированная информационная система образования». Система «Моя Школа» на сегодняшний день отстроена и налажена, однако, чтобы избежать проблем, родителей просят не откладывать регистрацию на последний момент.