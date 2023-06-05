Родителей из Нижнего Тагила попросили зарегистрировать детей на Госуслугах

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Такие меры необходимы, чтобы пользоваться электронным дневником и журналом системы «Моя школа». С 1 сентября 2023 года иные ресурсы не будут применяться при учебном процессе.
Замглавы управления образования Нижнего Тагила Елена Беляева пояснила «Телекону», что в Свердловской области разработан региональный компонент «Автоматизированная информационная система образования». Система «Моя Школа» на сегодняшний день отстроена и налажена, однако, чтобы избежать проблем, родителей просят не откладывать регистрацию на последний момент.
Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил 65 школьников, которые отличились в искусстве, науке и спорте. Он отметил, что для комфортного обучения нового поколения в городе строятся новые спорткомплексы, образовательные учреждения с современным оборудованием.