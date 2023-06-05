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Россиян планируют ставить на воинский учет удаленно

5 июня 2023, 08:20
Фото: 1MI
Министерство обороны РФ планирует закрепить в законе возможность постановки на воинский учет без личной явки в военкомат. Такая инициатива опубликована на федеральном портале проектов документов.

Ведомство намерено делать это на основании информации госресурсов. После постановки на учет россиянин получит уведомление в госуслугах.

Медицинское обследование для таких лиц проведут при следующей явке в военкомат. Аналогичные правила будут применяться по вопросам изменений в документах.

Сейчас инициатива минобороны проходит антикоррупционную экспертизу. Продлится она до 10 июня. Неизвестно, понадобятся ли дополнительные вложения в случае принятия документа.

Напомним, что Госдума приняла поправки в закон о воинской службе. По ним будет создан единый реестр военнообязанных и появится электронный формат повесток.

Ранее 16-летние жители Екатеринбурга получили письма с требованием явиться в военкомат. Родители жаловались, что повестки приходят в день, когда уже нужно подойти в подразделения. При этом надо принести документы, которые заказываются заранее.

Новый закон о воинской службе — что изменится для Нижнего Тагила
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#Марина Шорина#Военнослужащие#Минобороны#Служба#Военкомат#Россия
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