РЖД и Минтранс запускают цифровой сервис для мультимодальной доставки грузов

Posted 5 июня, 12:19
Published 5 июня, 12:19
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Об этом было заявлено в рамках стратегической сессии «Цифровые инновации в грузовой логистике» на конференции ЦИПР-2023.
Новый сервис позволит заказывать доставку грузов «от двери до двери» через одну цифровую платформу и объединит возможности всех участников рынка транспортной логистики. На первом этапе пилотного проекта автоматизированная система ЭТРАН ОАО «РЖД» будет интегрирована с ГИС ЭПД для совершенствования мультимодальных перевозок между автомобильным и железнодорожным транспортом.
Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов отметил: «Мы продолжаем внедрение электронного документооборота во всех секторах транспорта. После автомобильного транспорта мы планируем связать ГИС ЭПД с другими видами транспорта. Без единых стандартов информационного обмена перевозочными документами невозможно оптимизировать логистические цепочки и развивать новые транспортные потоки. Мы стремимся внедрить мультимодальный цифровой документооборот на базе ГИС ЭПД».
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин добавил: «Мы рассматриваем этот проект не только как техническую задачу, но и как ответ на запросы бизнеса. Обмен данными между ГИС ЭПД, операторами ИС ЭПД и системами РЖД позволит реализовать электронный документооборот для мультимодальных перевозок как по железной дороге, так и автомобильным транспортом. После пилотного проекта мы решим технологические, нормативные и методологические вопросы и планируем расширить его на всю отрасль в 2024 году.»
Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» выразила свою поддержку проекту и предложила запустить пилотный проект на базе Владивостокского морского торгового порта, который имеет передовые цифровые решения. В рамках этого проекта будут отработаны технологические и организационные аспекты оформления перевозочных документов при реализации мультимодальных перевозок. Это позволит перевести взаимодействие в цифровой формат, снизить издержки и ускорить доставку грузов.
Сервисы, такие как автоматизированная система ЭТРАН, используемая для оформления железнодорожных грузоперевозок, и ГИС ЭПД, введенная в эксплуатацию в 2022 году для автотранспорта, будут тиражированы на все виды транспорта и виды перевозок в целях создания бесшовных мультимодальных перевозок как внутри страны, так и для международных доставок.