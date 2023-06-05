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Posted 5 июня, 12:31

Published 5 июня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

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РЖД и Почта запустили инновационный сервис контейнерных перевозок

5 июня 2023, 12:31
Почтовый контейнерный поезд, организованный совместно ОАО «РЖД» и «Почтовой логистической компанией», отправился из Подмосковья в Приморский край, перевозя в своем составе 47 контейнеров с почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами.

Дочерние компании, «Почтовая логистическая компания» и «РЖД Бизнес Актив», ответственны за организацию и обработку грузов на терминалах в подмосковном Ступино и Артем-Приморский-1 на Дальнем Востоке.

Поезд следует по оптимизированному расписанию, разработанному РЖД, и осуществляет прицепки и отцепки вагонов на железнодорожных станциях крупных городов вдоль Транссибирской магистрали. Время в пути составляет около 10 суток.

Иван Боднар, заместитель генерального директора «РЖД Бизнес Актив», подчеркнул: «Мы создали технологию, которая обеспечивает высокий уровень сервиса и способствует укреплению связей между регионами, учитывая удобное размещение терминалов, сроки погрузки/выгрузки и возможность отслеживания грузов на всем пути следования».

Сергей Служаев, исполнительный директор «Почтовой логистической компании», отметил: «Это уникальное партнерство с РЖД обеспечивает гибкость и прогнозируемость перевозок, делая их конкурентоспособными. Этот первый почтовый контейнерный поезд, основанный только на инфраструктуре двух ведущих логистических компаний России, предоставляет комплексное решение для ускоренной доставки почтовых и коммерческих грузов».

Сервис контейнерных перевозок Почты был запущен в мае 2022 года и предлагает интегрированное решение для быстрой доставки почтовых и коммерческих грузов. Железнодорожные перевозки интегрируются с автоперевозчиками, логистическими центрами и контейнерными терминалами, обеспечивая своевременную доставку грузов клиентам.

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