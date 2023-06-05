Самолет до Екатеринбурга перед взлетом получил пробоину

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Это произошло в ночь с 3 на 4 июня в аэропорту Сочи, пишет телеграм-канал «Авиаторщина». «Пробитый» самолет должен был лететь в уральскую столицу.
Это Boeing 737 «Победы». На месте уже осуществлялась посадка пассажиров на борт, как вдруг в него внезапно врезался тягач. На него был погружен багаж всех пассажиров.
По словам очевидцев событий, они ощутили толчок. Позднее члены экипажа рассказали им, что произошло и сказали, что это сервисная служба аэропорта повредила самолет.
В результате борт был отстранен от полетов. Пассажиров пересадили на резервный самолет.