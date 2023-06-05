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Самолет до Екатеринбурга перед взлетом получил пробоину

5 июня 2023, 08:50
Фото: 1MI
Воздушное судно из Екатеринбурга получило пробоину прямо перед взлетом. Тягач протаранил самолет.

Это произошло в ночь с 3 на 4 июня в аэропорту Сочи, пишет телеграм-канал «Авиаторщина». «Пробитый» самолет должен был лететь в уральскую столицу.

Это Boeing 737 «Победы». На месте уже осуществлялась посадка пассажиров на борт, как вдруг в него внезапно врезался тягач. На него был погружен багаж всех пассажиров.

По словам очевидцев событий, они ощутили толчок. Позднее члены экипажа рассказали им, что произошло и сказали, что это сервисная служба аэропорта повредила самолет.

В результате борт был отстранен от полетов. Пассажиров пересадили на резервный самолет.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Самолет#Тягач#Багаж#Пробоина#Происшествия
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