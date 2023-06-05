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Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле

5 июня 2023, 14:58
Фото: tagilcity.ru
На ГГМ в Нижнем Тагиле произошел пожар в шиномонтажных боксах на площади 200 квадратных метров. Возгорание локализовано, причины предстоит установить дознавателям.

Информация о пожаре в районе цветочного магазина на ГГМ поступила в диспетчерскую в 18:00. Уже через пять минут спасатели были на месте. К возгоранию прибыли 10 единиц техники — 8 цистерн и 2 автовышки, а также 29 человек личного состава дежурных караулов. Пожар был локализован в 18:38.

Пожар был локализован, не распространяется. Сейчас идет разведка, проливка конструкций, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

По некоторым данным, в шиномонтажке во время пожара взрывались газовые баллоны.

Читатели TagilCity.ru сообщали разные версии того, что именно горит. Кто-то говорил о цветочном магазине, а кто-то о детской поликлинике. К счастью, пожар локализован и окружающим ничего не угрожает.

Видео: tagilcity.ru
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