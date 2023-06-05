Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле

Информация о пожаре в районе цветочного магазина на ГГМ поступила в диспетчерскую в 18:00. Уже через пять минут спасатели были на месте. К возгоранию прибыли 10 единиц техники — 8 цистерн и 2 автовышки, а также 29 человек личного состава дежурных караулов. Пожар был локализован в 18:38.