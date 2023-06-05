Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Информация о пожаре в районе цветочного магазина на ГГМ поступила в диспетчерскую в 18:00. Уже через пять минут спасатели были на месте. К возгоранию прибыли 10 единиц техники — 8 цистерн и 2 автовышки, а также 29 человек личного состава дежурных караулов. Пожар был локализован в 18:38.
Пожар был локализован, не распространяется. Сейчас идет разведка, проливка конструкций, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
По некоторым данным, в шиномонтажке во время пожара взрывались газовые баллоны.
Читатели TagilCity.ru сообщали разные версии того, что именно горит. Кто-то говорил о цветочном магазине, а кто-то о детской поликлинике. К счастью, пожар локализован и окружающим ничего не угрожает.