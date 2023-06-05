Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
О погоде на понедельник предупредили накануне в ГУ МЧС по Свердловской области.
Жителям области в этот день рекомендуют быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности: не находиться под деревьями, рекламными щитами, вблизи легких и плохо установленных построек, а также не пользоваться по возможности мобильными телефонами во время грозы и не находиться в автомобиле.
Напомним, в конце мая 2023 года синоптик Алексей Пулин сообщил, что с начала июня в Свердловской области начнутся ливни и грозы в связи с проходящим холодным фронтом.