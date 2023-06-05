Жителям области в этот день рекомендуют быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности: не находиться под деревьями, рекламными щитами, вблизи легких и плохо установленных построек, а также не пользоваться по возможности мобильными телефонами во время грозы и не находиться в автомобиле.