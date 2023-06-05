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Штормовое предупреждение из-за ливней и ветра продлено в Свердловской области

5 июня 2023, 04:33
Фото: 1MI

Дождь, град и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области

Осадки в виде сильных дождей, града и гроз, а также шквалистый ветер с порывами 25 метров в секунду ожидаются в Свердловской области 5 июня 2023 года.

О погоде на понедельник предупредили накануне в ГУ МЧС по Свердловской области.

Жителям области в этот день рекомендуют быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности: не находиться под деревьями, рекламными щитами, вблизи легких и плохо установленных построек, а также не пользоваться по возможности мобильными телефонами во время грозы и не находиться в автомобиле.

Напомним, в конце мая 2023 года синоптик Алексей Пулин сообщил, что с начала июня в Свердловской области начнутся ливни и грозы в связи с проходящим холодным фронтом.

Дожди и грозы придут в Свердловскую область в начале июня
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#МЧС#Прогноз погоды#Сообщение#Природа
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