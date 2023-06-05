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Скончался экс-начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин

5 июня 2023, 04:09
Фото: 1MI
62-летний полицейский из поселка Верхняя Сысерть скончался в результате падения с высоты 4 июня 2023 года.

От полученных повреждений после падения мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту гибели полицейского проводится проверка, также будет проведена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти, сообщил помощник руководителя свердловского СК Максим Чалков.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что погибший Юрий Демин с 2005 по 2018 год был руководителем регионального управления ГИБДД, а ранее руководил отделом госавтоинспекции Екатеринбурга. После ухода из МВД работал замдиректора по режиму и охране УГМК и на Уралмашевском производстве.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле скончался ветеран ВОВ в возрасте 100 лет. Вековой юбилей пенсионер отметил 9 мая 2023 года. Прощание с ветераном состоялось 3 июня 2023 года.

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