Скончался экс-начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что погибший Юрий Демин с 2005 по 2018 год был руководителем регионального управления ГИБДД, а ранее руководил отделом госавтоинспекции Екатеринбурга. После ухода из МВД работал замдиректора по режиму и охране УГМК и на Уралмашевском производстве.