Тагильчане устроили танцы на площади перед Драматическим театром

Всего в мероприятии приняли участие более двадцати человек. Но в чате заявок было гораздо больше. Некоторые жители по ряду причин не стали участвовать в массовой встрече в самом центре города. Кто-то сослался на личные обстоятельства, кто-то просто не пришел. Но те, кто присутствовал, приняли активное участие в танцах на Театральной площади.