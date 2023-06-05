Тагильчане устроили танцы на площади перед Драматическим театром

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Идея проведения танцевального флешмоба на Театральной площади, по словам организатора Екатерины, пришла ей в голову спонтанно. Как только были собраны все необходимые документы, организатор получила разрешение на проведение мероприятия.
Я люблю танцевать. Делаю это в машине, дома, на даче, вообще везде. Как-то раз, задумалась: а почему я танцую одна? Получила разрешение. Создала чат, дала рекламу во всех пабликах. Люди стали писать. Кто-то также поддержал, кто-то отнесся скептически. Но в итоге все получилось, — рассказывает Екатерина, организатор танцевального флешмоба.
Всего в мероприятии приняли участие более двадцати человек. Но в чате заявок было гораздо больше. Некоторые жители по ряду причин не стали участвовать в массовой встрече в самом центре города. Кто-то сослался на личные обстоятельства, кто-то просто не пришел. Но те, кто присутствовал, приняли активное участие в танцах на Театральной площади.
В планах организатора и дальше проводить пободного рода мероприятия. По ее мнению, Нижнему Тагилу очень не хватает подобных событий. Целью мероприятия было приобщить жителей города к активному образу жизни, познакомиться с новыми людьми и просто повеселиться. Уже сейчас она работает над новой идеей, и как только концепт будет сформирован, организатор представит свое детище единомышленникам.