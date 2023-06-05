TagilCity. ru вновь стал самым цитируемым в соцсетях среди СМИ Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Аналитики ресурса «Медиаметрикс» подсчитали, что чаще всего в мае пользователи соцсетей делали переходы по новостям издания Е1.ru (218 тысяч переходов).
Далее расположился портал из Каменска-Уральского ku66.ru (65 913 перехода) и издание 74.ru (55 455 переходов). Следом за ними стоит tagilcity.ru (36 065 переходов), а после — сайт k-ur.info (32 536 переходов).
Отмечается, что данный ресурс фиксирует рейтинг СМИ на основе того, сколько пользователей соцсетей поделились материалами издания. Число переходов фиксируется в онлайн-режиме. Это единственный «народный рейтинг».