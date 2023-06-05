TagilCity. ru вновь стал самым цитируемым в соцсетях среди СМИ Нижнего Тагила

Издание TagilCity стало первым по цитируемости в соцсетях среди изданий Тагила, а также заняло четвертую строчку в рейтинге «Медиаметрикса» по цитируемости за май 2023 года среди изданий Свердловской области. Портал снова стал единственным изданием, оказавшимся в пятерке свердловских лидеров.