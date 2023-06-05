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Posted Сегодня, 13:32

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TagilCity. ru вновь стал самым цитируемым в соцсетях среди СМИ Нижнего Тагила

5 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
Издание TagilCity стало первым по цитируемости в соцсетях среди изданий Тагила, а также заняло четвертую строчку в рейтинге «Медиаметрикса» по цитируемости за май 2023 года среди изданий Свердловской области. Портал снова стал единственным изданием, оказавшимся в пятерке свердловских лидеров.

Аналитики ресурса «Медиаметрикс» подсчитали, что чаще всего в мае пользователи соцсетей делали переходы по новостям издания Е1.ru (218 тысяч переходов).

Далее расположился портал из Каменска-Уральского ku66.ru (65 913 перехода) и издание 74.ru (55 455 переходов). Следом за ними стоит tagilcity.ru (36 065 переходов), а после — сайт k-ur.info (32 536 переходов).

Отмечается, что данный ресурс фиксирует рейтинг СМИ на основе того, сколько пользователей соцсетей поделились материалами издания. Число переходов фиксируется в онлайн-режиме. Это единственный «народный рейтинг».

TagilCity вошел в ТОП самых цитируемых в соцсетях СМИ Свердловской области за апрель
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