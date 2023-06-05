«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Корреспондент TagilCity.ru приехал в отделение Почты России около 15:30. На улице и в самом здании было порядка 30 человек. Часть из них ранее выбрала способ получения в кассе, а часть вынуждены были прийти в отделение связи, потому что ранее, когда выдавали пенсию, их не оказалось дома.
Напомним, с 1 мая 2023 года доставку пенсий в Нижнем Тагиле стала осуществлять «Почта России». Такие изменения были внесены в федеральный закон «О почтовой связи», а также в закон «О страховых пенсиях» и в Правила выплаты пенсий от Минтруда. При этом Переход к новому способу доставки для пенсионеров носит беззаявительный характер. Пенсионер вправе в любое время, по своему усмотрению, изменить организацию, осуществляющую доставку пенсии (АО «Почта России» или кредитную организацию), а также способ получения пенсии: на дому, в кассе или путем зачисления на счет в банке.
Люди возмущены большой очередью: с введением нового закона такая ситуация для них повторяется второй раз, первый был в мае. В очереди глубоко во второй половине дня были те, кто пришел утром — до 10-11 часов. Среди посетителей пенсионеры, инвалиды, люди с диабетом, а также люди с детьми.
Почему я не могу пенсию спокойно получать? Значит сделайте в другом районе. Почему здесь столпотворение? И за детским. Целый день люди теряют, и заболевают. Как так можно? Ни скамеечек… Инвалиды, с детьми люди. С 10-11 часов люди не могут получить. Пусть тогда все закрывают, люди пусть на дом получают. Когда закончится такое? Нигде такого нет, мне кажется. Мы как солдатики должны выстаивать в этой очереди, — сетует тагильчанка в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Несмотря на график выдачи и обозначенное время — до 14:00 — сотрудники Почты все же продолжили выдавать положенные людям выплаты.
Сегодня такая толпа, они решили, видимо, все-таки выдать, — обсуждают ситуацию люди.
Женщина, которая стояла в очереди с утра, рассказала, что раньше она пенсию получала также самостоятельно, но в отделе доставки на Карла Маркса. Напомним, эти учреждения больше не будут выдавать деньги населению, этим займутся почтальоны и отделения связи.
Раньше мы получали на Карла Маркса. Там было очень комфортно. Никогда никаких очередей. Там есть где посидеть. Люди маломобильные приезжают, с больными ногами, в основном пенсионеры, инвалиды. А здесь второй месяц такая свистопляска. Целый день на солнцепеке простояли, — рассказала редакции тагильчанка.
О том, что могли возникнуть такие проблемы, тагильчане не подозревали. Накладки возникают, по всей видимости тогда, когда день выдачи пенсий (а он у каждого строго закреплен) выпадает на выходной: тогда пенсию выдают на день раньше.
Доставка пенсий в Нижнем Тагиле идет по графику. 3 июня почтальоны доставляли пенсии получателям за 3 и 4 число. Сегодня в кассу Участка пришли получатели, которых не было дома в день доставки — 3 июня. Мы стараемся оперативно выдавать им денежные средства, для этого вывели дополнительных сотрудников в помощь кассиру. Пенсионеры, которых не было дома, когда к ним приходили почтальоны, могут получить деньги в кассе Участка доставке пенсий в течение всего выплатного периода до 24 числа. Традиционно на первые числа месяца приходится наибольшее количество получателей денежных выплат, — пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.
Тем не менее, деваться некуда, у людей для оформления документов забрали паспорта. Вне зависимости от того, кто прав, выход 5 июня был один — ждать.
Пришла в 10:20, очередь была большая, получила только что [в 15:30 — прим.ред.]. Бардак. Паспорта собирают, потом выдают не по очереди, — рассказала о своей ситуации женщина.