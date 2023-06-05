«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов

Напомним, с 1 мая 2023 года доставку пенсий в Нижнем Тагиле стала осуществлять «Почта России». Такие изменения были внесены в федеральный закон «О почтовой связи», а также в закон «О страховых пенсиях» и в Правила выплаты пенсий от Минтруда. При этом Переход к новому способу доставки для пенсионеров носит беззаявительный характер. Пенсионер вправе в любое время, по своему усмотрению, изменить организацию, осуществляющую доставку пенсии (АО «Почта России» или кредитную организацию), а также способ получения пенсии: на дому, в кассе или путем зачисления на счет в банке.