В Екатеринбурге до 2045 года утвержден Генплан

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Согласно документу, к 2045 году прогнозируется рост населения города до 1,9 миллиона человек. При этом увеличение жилого фонда составит 87 миллионов квадратных метров.
Генеральный план Екатеринбурга представляет собой главный градостроительный документ. Он учитывает стратегии развития города. В документе описывается, какие имеются планы по строительству новых школ, детских садов, развитию улично-дорожной сети, жилья и так далее.
Напомним, в конце 2022 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области передали полномочия по утверждению Генплана от чиновников Екатеринбурга региональному правительству.