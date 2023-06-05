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В Екатеринбурге побит температурный рекорд 19 века

5 июня 2023, 06:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге зафиксирован рекордный уровень температуры воздуха 4 июня 2023 года с 1880 года.

Средняя температура +24 градуса стала самой высокой температурой в этот день в Екатеринбурге за последние 143 года, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

При этом Пулин отметил, что максимальный уровень дневной температуры — +34 градуса. По его словам, это суточный рекорд, который побил предыдущий с 1936 года.

Напомним, 5 июня 2023 года в Свердловской области прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер до 25 м/с.

Штормовое предупреждение из-за ливней и ветра продлено в Свердловской области
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