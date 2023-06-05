В Екатеринбурге побит температурный рекорд 19 века

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Средняя температура +24 градуса стала самой высокой температурой в этот день в Екатеринбурге за последние 143 года, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
При этом Пулин отметил, что максимальный уровень дневной температуры — +34 градуса. По его словам, это суточный рекорд, который побил предыдущий с 1936 года.
Напомним, 5 июня 2023 года в Свердловской области прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер до 25 м/с.