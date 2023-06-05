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В Екатеринбурге пьяный водитель пытался уехать от полиции на машине умершего человека

5 июня 2023, 07:26
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Погоню со стрельбой за пьяным водителем устроили полицейские в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейским пришлось открыть стрельбу, что остановить нетрезвого водителя на Kia Cerato. Мужчина пытался скрыться. У него при себе не было прав, а транспорт принадлежал умершему человеку.

Инцидент случился в районе переулка Базового, 4 июня. Автомобиль ехал без государственных номеров. Когда его заметили инспекторы ДПС, они потребовали у водителя остановиться. Однако вместо этого он прибавил газа и попытался скрыться.

По данным Отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, во время погони мужчина совершал опасные маневры, подвергая других участников движения опасности. Неоднократные требования об остановке с помощью громкоговорителя на екатеринбуржца не подействовали. В результате полицейские решили использовать табельное оружие.

На безопасной местности один из полицейских сначала сделал предупредительный выстрел, а затем начал стрелять по колесам автомобиля. После этого нетрезвый водитель остановился. Он сразу был задержан. Ранее он уже судим за кражу, ложные показания и побои. Автомобиль принадлежит умершему человеку. При этом от медосвидетельствования мужчина отказался.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Также он получит штраф за проезд на красный свет, невыполнение требований об остановке и езду без прав.

Погоня полицейских за водителем белой иномарки в Екатеринбурге попала на видео
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#Ирина Кирилова#Погоня#Полицейские#Стрельба#Криминал#Екатеринбург
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