В Екатеринбурге пьяный водитель пытался уехать от полиции на машине умершего человека

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Инцидент случился в районе переулка Базового, 4 июня. Автомобиль ехал без государственных номеров. Когда его заметили инспекторы ДПС, они потребовали у водителя остановиться. Однако вместо этого он прибавил газа и попытался скрыться.
По данным Отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, во время погони мужчина совершал опасные маневры, подвергая других участников движения опасности. Неоднократные требования об остановке с помощью громкоговорителя на екатеринбуржца не подействовали. В результате полицейские решили использовать табельное оружие.
На безопасной местности один из полицейских сначала сделал предупредительный выстрел, а затем начал стрелять по колесам автомобиля. После этого нетрезвый водитель остановился. Он сразу был задержан. Ранее он уже судим за кражу, ложные показания и побои. Автомобиль принадлежит умершему человеку. При этом от медосвидетельствования мужчина отказался.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Также он получит штраф за проезд на красный свет, невыполнение требований об остановке и езду без прав.