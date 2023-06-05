В Екатеринбурге пьяный водитель пытался уехать от полиции на машине умершего человека

На безопасной местности один из полицейских сначала сделал предупредительный выстрел, а затем начал стрелять по колесам автомобиля. После этого нетрезвый водитель остановился. Он сразу был задержан. Ранее он уже судим за кражу, ложные показания и побои. Автомобиль принадлежит умершему человеку. При этом от медосвидетельствования мужчина отказался.