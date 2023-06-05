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В Екатеринбурге заработал филиал фонда «Защитники Отечества»

5 июня 2023, 15:49
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Филиал фонда «Защитники Отечества» по поддержке участников спецоперации и их родственников в Екатеринбурге начал свою работу 30 мая 2023 года.

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов рассказал, что фонд оказывает социальную помощь, психологическую, медицинскую, а также социализацию и реабилитацию участникам спецоперации, кроме того, помогает их родственникам, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, не прошло и двух месяцев после указа президента РФ о создании этой организации, как в Екатеринбурге она уже открылась.

Для работы в филиале подготовилось более 40 социальных координаторов, которые будут сопроводителями участников СВО и их семей по разным вопросам.

Напомним, в Свердловской области дети участников спецоперации могут получить социальные выплаты.

Стали известны правила получения выплаты детям участников СВО в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Фонд#Помощь#Организация#Открытие#Работа#СВО#Общество#Операция на Украине
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