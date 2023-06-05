В Екатеринбурге заработал филиал фонда «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов рассказал, что фонд оказывает социальную помощь, психологическую, медицинскую, а также социализацию и реабилитацию участникам спецоперации, кроме того, помогает их родственникам, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
По словам председателя фонда Анны Цивилевой, не прошло и двух месяцев после указа президента РФ о создании этой организации, как в Екатеринбурге она уже открылась.
Для работы в филиале подготовилось более 40 социальных координаторов, которые будут сопроводителями участников СВО и их семей по разным вопросам.
Напомним, в Свердловской области дети участников спецоперации могут получить социальные выплаты.