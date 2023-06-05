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В Нижнем Тагиле больше месяца разыскивается 55-летняя женщина

5 июня 2023, 16:33
Фото: 1MI
55-летняя жительница Нижнего Тагила бесследно исчезла 4 мая 2023 года.

Рост пропавшей женщины составляет 165 сантиметров, русые волосы, цвет глаз серо-зеленый, телосложение нормальное.

В день пропажи тагильчанка была одета в черную юбку, серую кофту и черные туфли. Также при себе у нее имеется дамская сумочка черного цвета.

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Поисками женщины занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

Как сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», пропавшая может находиться в районе Рудника на улице 3-го Интернационала. Также полицейские проверяли адреса, где она могла быть.

Есть информация, что ее видели в местном магазине на Руднике. Но пока найти женщину не получилось.

Напомним, в Екатеринбурге до сих пор ищут 26-летнего горожанина, который исчез 21 апреля 2023 года.

Ведутся поиски пропавшего более месяца назад молодого человека в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Поиски#Волонтеры#Лиза Алерт#Ориентировка#Пропавшая#Происшествия
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