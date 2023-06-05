В Нижнем Тагиле больше месяца разыскивается 55-летняя женщина

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Рост пропавшей женщины составляет 165 сантиметров, русые волосы, цвет глаз серо-зеленый, телосложение нормальное.
В день пропажи тагильчанка была одета в черную юбку, серую кофту и черные туфли. Также при себе у нее имеется дамская сумочка черного цвета.
Поисками женщины занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.
Как сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», пропавшая может находиться в районе Рудника на улице 3-го Интернационала. Также полицейские проверяли адреса, где она могла быть.
Есть информация, что ее видели в местном магазине на Руднике. Но пока найти женщину не получилось.
Напомним, в Екатеринбурге до сих пор ищут 26-летнего горожанина, который исчез 21 апреля 2023 года.