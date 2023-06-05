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Published Сегодня, 16:32

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В Нижнем Тагиле скончалась учитель Галина Зайченко после тяжелой болезни

5 июня 2023, 16:32
Фото: 1MI
После продолжительной болезни скончалась ветеран труда Галина Зайченко, более 40 лет работавшая учительницей немецкого языка. Женщина умерла 4 июня 2023 года.

Тагильчанка всю жизнь работала в школе № 32, куда она пришла после окончания педагогического института. Также Зайченко принимала активное участие в международных образовательных программах, сообщила Галина Масликова.

Фото: Галина Масликова

Прощание с женщиной пройдет 8 июня 2023 года в полдень в похоронном доме «Обряд» на Кушвинском тракте.

Напомним, 4 июня 2023 года в Верхней Сысерти погиб бывший начальник свердловского ГИБДД после падения. По факту происшествия проводится проверка.

Скончался экс-начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин
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