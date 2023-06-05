В Нижнем Тагиле скончалась учитель Галина Зайченко после тяжелой болезни

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Тагильчанка всю жизнь работала в школе № 32, куда она пришла после окончания педагогического института. Также Зайченко принимала активное участие в международных образовательных программах, сообщила Галина Масликова.
Прощание с женщиной пройдет 8 июня 2023 года в полдень в похоронном доме «Обряд» на Кушвинском тракте.
Напомним, 4 июня 2023 года в Верхней Сысерти погиб бывший начальник свердловского ГИБДД после падения. По факту происшествия проводится проверка.