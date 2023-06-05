В Ульяновской области из-за суррогатного сидра скончались 8 человек

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Предварительно, в больницы жители Поволжья обратились 3 июня, после распития напитков «Мистер сидр». Его производили в Самарской области, а реализовали на розлив в магазинах «Территория пива» и «Бир Хаус». Сейчас правоохранители занимаются изъятием продукции.
В Свердловской области в прошлом году до суда дошло дело банды, торговавшей паленым алкоголем. От метанола в напитках скончались 9 человек. В ходе обысков изъято более 4,5 тонн продукции.
Русских сообщил в Telegram-канале, что отравились 22 человека Димитровграда и Ульяновска. Информация о количестве скончавшихся варьируется от 8 до 12. Она касается не только региона, но и всего Поволжья.
Губернатор обратился к представителям бизнеса в Ульяновской области с просьбой остановить продажи алкоголесодержащих сидров. В следственном комитете возбудили уголовное дело.
Продававший сидр предприниматель уже задержан. По данным «СПАРК-Интерфакс», что директором компании-производителя числится Рафик Мударисов, а владельцем — Анар Гусейнов. Telegram-канал 112 пишет, что последнего уже задержали силовики.