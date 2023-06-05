tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Изображение материала

В Ульяновской области из-за суррогатного сидра скончались 8 человек

5 июня 2023, 11:37
Фото: 1MI
В Ульяновской области восемь человек погибли в результате отравления суррогатным сидром. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Алексей Русских.

Предварительно, в больницы жители Поволжья обратились 3 июня, после распития напитков «Мистер сидр». Его производили в Самарской области, а реализовали на розлив в магазинах «Территория пива» и «Бир Хаус». Сейчас правоохранители занимаются изъятием продукции.

В Свердловской области в прошлом году до суда дошло дело банды, торговавшей паленым алкоголем. От метанола в напитках скончались 9 человек. В ходе обысков изъято более 4,5 тонн продукции.

Русских сообщил в Telegram-канале, что отравились 22 человека Димитровграда и Ульяновска. Информация о количестве скончавшихся варьируется от 8 до 12. Она касается не только региона, но и всего Поволжья.

Губернатор обратился к представителям бизнеса в Ульяновской области с просьбой остановить продажи алкоголесодержащих сидров. В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Продававший сидр предприниматель уже задержан. По данным «СПАРК-Интерфакс», что директором компании-производителя числится Рафик Мударисов, а владельцем — Анар Гусейнов. Telegram-канал 112 пишет, что последнего уже задержали силовики.

В Свердловской области банду будут судить за смерть 9 человек от отравления метанолом
Узнать подробнее
#Отравление#Алкоголь#Смерть#МВД#СКР#Марина Шорина#Криминал
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Сегодня, 08:16
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Сегодня, 06:59
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
Мужчина ударил ножом в легкое молодого парня в баре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:37
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
3 июня 12:01