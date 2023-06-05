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Водитель без прав насмерть сбил мотоциклиста в Алапаевске

5 июня 2023, 03:27
Фото: УГИБДД по Свердловской области
23-летний водитель Lada Vesta столкнулся с мотоциклом, в результате чего байкер погиб. ДТП произошло 3 июня 2023 года в Алапаевске.

Молодой человек, сидевший за рулем автомобиля, выехал на полосу встречного движения и влетел в ехавший мотоцикл, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате полученных травм мотоциклист скончался в машине скорой помощи. Позднее автоинспекторы выяснили, что у водителя легковушки нет прав на вождение. У погибшего мотоциклиста прав тоже не имелось, кроме того, его транспорт не был зарегистрирован.

По факту случившейся аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, 3 июня 2023 года на Арамильском тракте водитель BMW совершил наезд на мотоциклиста. Байкер с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Водитель иномарки сбил мотоциклиста на Арамильском тракте под Екатеринбургом
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