Водитель без прав насмерть сбил мотоциклиста в Алапаевске

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Молодой человек, сидевший за рулем автомобиля, выехал на полосу встречного движения и влетел в ехавший мотоцикл, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате полученных травм мотоциклист скончался в машине скорой помощи. Позднее автоинспекторы выяснили, что у водителя легковушки нет прав на вождение. У погибшего мотоциклиста прав тоже не имелось, кроме того, его транспорт не был зарегистрирован.
По факту случившейся аварии сотрудники полиции проводят проверку.
Напомним, 3 июня 2023 года на Арамильском тракте водитель BMW совершил наезд на мотоциклиста. Байкер с серьезными травмами был доставлен в больницу.