Водитель без прав насмерть сбил мотоциклиста в Алапаевске

В результате полученных травм мотоциклист скончался в машине скорой помощи. Позднее автоинспекторы выяснили, что у водителя легковушки нет прав на вождение. У погибшего мотоциклиста прав тоже не имелось, кроме того, его транспорт не был зарегистрирован.